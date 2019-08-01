شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء»: فتاوى الإخوان تحريض على الحروب الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الإفتاء المصرية أن فتاوى جماعة الإخوان الإرهابية تحرض على الحروب الأهلية وهدم الثوابت الوطنية، موضحة أن تلك الجماعة لا تقل خطورة عن خطورة التنظيمات الإرهابية الأخرى مثل «القاعدة» و«داعش»، بل عدّها البعض أخطر بسبب تغلغل أتباع ومُنظِّرى التنظيم فى بعض المجتمعات، ما يستوجب ضرورة التصدى لسمومها وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

واستعرض «المؤشر العالمى للفتوى»، التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، تقريره نصف السنوى لعام 2019، والذى سعى من خلال عمليتى رصد الفتاوى وتحليلها بأحدث وسائل التحليل الاستراتيجى إلى تفكيك الخطاب الإفتائى للوقوف على نقاط القوة والضعف، وذلك بهدف الإسهام فى تجديد الفتوى، ومن ثَمَّ تجديد الخطاب الدينى، الذى دعت إليه القيادة السياسية مرارًا.

وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار المفتى، الأمين العام لأمانة الإفتاء فى العالم- فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى بدار الإفتاء، أمس- إن أهمية مثل تلك المؤشرات تكمن فى استجابتها لطبيعة عصر المعلومات والسماوات المفتوحة، كما أنها تساعد على تشخيص وفهم الموضوع المدروس وكيفية مواجهته، فضلًا عن أنها توفِّر معلومات لصُنَّاع القرار والمتخصصين عن بروز مواطن الخلل وتقديم سبل العلاج فى الخطاب الإفتائى، ومن ثَمَّ بناء التصورات والآراء والسيناريوهات المستقبلية.