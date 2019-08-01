شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات، أمس، شن حملات مكبرة فى إطار الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات بكل أنواعها فى كل المراكز بالمحافظات.

ففى قنا، أعلن المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان أن الوحدة المحلية لمدينة الوقف نجحت فى استعادة ٢٨٦ فدانًا و٥٢٥ مترًا مربعًا من أراضى أملاك الدولة خلال الحملة المكبرة التى شنتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات الولاية على تلك الأراضى.

وأوضح «الهجان» أن الحملة نجحت فى إزالة ٣١ حالة تعدٍّ على أراضى أملاك الدولة، منها حالتا تعدٍّ بالزراعة على مساحة ٢٧٥ فدانًا ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و٢٥ حالة تعد بالزراعة على مساحة ١٠ أفدنة ملك وزارة الآثار، و٣ حالات تعد بالزراعة على حرم نهر النيل بإجمالى مساحة فدان، كما نجحت الحملة فى إزالة حالة تعد بالمبانى على مساحة ٥٢٥ م٢.

وفى الشرقية، أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة 22 حالة تعدٍّ بمساحة فدانين و12 قيراطًا، بالإضافة إلى تقنين وضع ١٥ حالة تعدٍّ بمساحة ١١ قيراطًا و٤ أسهم بمركز منيا القمح.

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وأوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه لن يفرط فى حق الدولة الذى هو حق الشعب، وأن كل الأجهزة التنفيذية والأمنية تتعامل بكل حزم على إزالة التعديات المخالفة باسترداد أملاك الدولة، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضى التى يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها.

وفى الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الوحدات المحلية من إزالة 48 حالة تعد متنوعة، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وقال اللواء محمود حمزة مدير الأمن، إنه تمت إزالة التعديات والمخالفات بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية ومجالس المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو أصحاب تلك المخالفات، وإخطار الجهات المختصة.

وفى المنيا، أكد المحافظ اللواء قاسم حسين أنه تمت إزالة واسترداد 2497 حالة، مشددا على عدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

وأضاف المحافظ أنه تم خلال الفترة من 24 يوليو حتى أمس إزالة واسترداد 2497 حالة تعدٍّ بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1641 إزالة تعد بالبناء بإجمالى مساحة 237932 مترا مربعا، و856 حالة إزالة زراعية على مساحة 33496 فدانًا.

وفى الأقصر، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سيد سليمان حملة إزالات استهدفت منطقة الحلة والحليلة والكلابية ونجع سعيد، وأسفرت عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد 15 حالة تعدٍّ، منها 7 حالات مبان بمساحة 38412 مترًا، عبارة عن تشوينات ومبانٍ بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، تمت مصادرتها وعدد 8 حالة تعد بالزراعة على مساحة 75 فدانًا. وتم إرجاء عدد من الحالات لتقديم أوراق التقنين، وحتى يتم البت فيها.