شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية الأحزاب»: مؤتمرات الشباب فرصة للمصارحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عزمي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مباردة «حياة كريمة» تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع، لافتا إلى أن الحكومة كانت تواجه صعوبات في تقديم الخدمات للمواطنين في الريف والمناطق الحدودية بسبب ضعف البنية التحتية والأساسية.

وأضاف «عزمي»، خلال مداخلة هاتفية، الأربعاء: «احنا دلوقتي بنتكلم على تنمية حقيقية وتطور عمراني كبير مبني على التوسع الأفقي والخروج من دائرة حوض النيل و5% من مساحة مصر ببناء 15 مدينة جديدة منها العاصمة الإدارية».

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وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن مؤتمرات الشباب تعد فرصة للمصارحة والمكاشفة لكافة الأرقام والإحصائيات التي تعبر عن واقع المجتمع المصري: «عشان نقدر نعمل تنمية حقيقية توصل لكافة المواطنين في ربوع مصر».

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: «لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم».

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول «التحول الرقمي، والتسويق الحكومي»، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019- 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.