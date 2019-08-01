شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة السعودية»: إجراء 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة السعودية، أنه تم إجراء 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 683 عملية غسيل كلوي و35 عملية منظار، و219 عملية جراحية مختلفة، فيما أدخل 1024 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 4 حالات ولادة، 16 حالة إرهاق حراري للحجاج حتى الأن

يذكر أن وزارة الصحة السعودية هيأت لموسم حج هذا العام عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى، و156 مركزاً صحياً، فيما يشارك 30 ألف من منسوبي «الصحة»، إضافة إلى 5 آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزاً للطوارئ على جسر الجمرات.