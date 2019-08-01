شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يزور السودان لبحث مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، زيارة إلى دولة السودان الشقيق في إطار جولة تشمل دولتي السودان وإثيوبيا. Advertisements يرافق الوزير وفد من قيادات الوزارة حيث التقى المهندس صلاح أحمد محمد إبراهيم المكلف بإدارة وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية بالخرطوم. ووفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري عقدا الجانبان اجتماعاً تناول العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ فضلا عن مواصلة وإستكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الأثيوبي . وعرض الدكتور عبدالعاطى رؤية مصر ووجهه نظرها في هذا الشأن.

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