شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: نموذج محاكاة الدولة المصرية بمؤتمرات الشباب «تقليد مهم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الغسكندرية، بجلسة محاكاة الحكومة المصرية بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي أُقيم على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن محاكمة الحكومة المصرية تقليد هام في المؤتمر، ومن الجيد إعادة إحيائه.

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وقال «الفقي» خلال لقاء تليفزيوني، الأربعاء، إن الشباب المشاركون في مؤتمرات الشباب، جميعهم من المتوقين دراسيًا وينتظهرهم مستقبل باهر.

وتطرق «الفقي» خلال لحديه لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بالأوضاع في المنطقة والتي وصفها بـ«غير المستقرة»، مؤكدصا أن المنطقة ليست في حالة الاستقرار، مؤكدًا أن ما يقوله ليست نغمة تشاؤم ولكنها نغمة «حذر».

وتحدث «الفقي» عن الدوري الخفي الذي تلعبه إيران في المنطقة، وتدخلاتها في شؤون الدول، مؤكدًا أن حزب الله البناني، ما هو إلا امتداد لإيران التي قامت بتسليحه بشكل جيد.