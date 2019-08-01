أخبار مصر

مجدى سبلة يتقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى سبلة يتقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الكاتب الصحفى مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، تقدم باستقالته إلى الهيئة الوطنية للصحافة من رئاسة مجلس الإدارة.
 

وأضاف عصام فرج، فى تصريحات له، أن استقالة مجدى سبلة من رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ستعرض على الهيئة، مؤكدًا أنه لم يجرى تحديد موعد اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجدى سبلة يتقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا