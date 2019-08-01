شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى سبلة يتقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، أن الكاتب الصحفى مجدى سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، تقدم باستقالته إلى الهيئة الوطنية للصحافة من رئاسة مجلس الإدارة.
وأضاف عصام فرج، فى تصريحات له، أن استقالة مجدى سبلة من رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ستعرض على الهيئة، مؤكدًا أنه لم يجرى تحديد موعد اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدى سبلة يتقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.