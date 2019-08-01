50 إماما وواعظة يواصلون عملهم فى توعية الحجيج بمكة المكرمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلى الأراضى العربية السعودية، 50 إماما وواعظة لتوعية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة، والرد على استفساراتهم الدينية، فى حين يواصل زملائهم توعية المسافرين بمختلف المطارات والموانئ المصرية، منتهجين جميعا منهج التيسير فى الفتوى وفق منهج الإسلام الوسطى السمح.

شكلت وزارة الأوقاف، غرفة عمليات بشأن الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى. وتضم فى عضويتها المركزية كلا من الشيخ صبرى يس دويدار رئيس قطاع المديريات، والدكتور السيد حسين عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون مديريات الوجه البحرى، و عبد الحميد عمر مدير عام ومدير مكتب الوزير، والدكتور محمد الشحات أبو ستيت مدير عام بالمتابعة، ورفيق إبراهيم القاضى مدير عام المكتب الفنى، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل مديرية برئاسة مدير المديرية . وكلفت الوزارة كل فيما يخصه الإعداد الجيد لساحات وصلاة العيد، ومتابعة مشروع صكوك الأضاحى وذبح الأضاحى فى الوقت الشرعى للذبح، وجمع جلود الأضاحى وتوريد ثمنها لصالح مشروع الصكوك، وتكثيف الندوات العلمية فى أول عشرة أيام من ذى الحجة.

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