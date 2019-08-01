تدريب المعلمين على المنهج الجديد فى أرقام.. 12 معلومة تلخص رحلة التأهيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، العمل على الانتهاء من تدريبات المعلمين على النظام التعليمى "التعليم 2.0" قبل بداية العام الدراسى الجديد. ”الخليج 365” يقدم فى 12 معلومة رحلة التأهيل للمعلمين والتدريب. ”الخليج 365” يقدم فى 12 معلومة رحلة التأهيل للمعلمين والتدريب. 1ـ تدريب جميع موجهى المرحلة الابتدائية فى كافة تخصصاتهم. 2ـ تدريب معلمى الصف الثانى الابتدائى والذين سينضمون هذا العام للمنظومة الجديدة للتعليم. 3ـ تشمل المرحلة الثانية تدريبات مجمعة للمعلمين المستهدفين. 4ـ تقسم هذه المرحلة إلى محاور منها: فترة صيفية - الفصل الدراسى الأول - الفصل الدراسى الثانى". 5ـ تنظيم زيارات مدرسية لمتابعة أثر التدريب على عملية الشرح والتعلم داخل الفصول. Advertisements 6ـ دعم المعلمين ببرامج تنمية مهنية لصقل مهاراتهم وإطلاعهم على فلسفة النظام لتحقيق أهدافه. 7ـ استكمال المرحلة الثالثة من تدريب 491 من معلمى اللغة الإنجليزية فى المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمى العلوم والرياضيات حتى 28 أغسطس المقبل. 8ـ انتهاء تدريب 1840 موجه بالصفوف الأولى و2290 مدرب للصف الأول الابتدائى كما تستهدف الوزارة تدريب 2200 مدرب بالصف الثانى الابتدائى. 9ـ انهاء تدريب 3290 مدرب للصفين الثانى والثالث الابتدائى حول استراتيجيات التدريس الصفى متعدد التخصصات للصفوف الأولى. 10ـ تدريب 70 ألف معلم للصفين الثانى والثالث الابتدائى وتدريب 1700 مدرب، حول استراتيجيات البرنامج العلاجى على مهارات اللغة العربية للصفوف العليا. 11ـ تدريب 55200 معلم كما تم تدريب عدد 4800 مدرب للصفين الأول والثالث الابتدائى على مهارات اللغة العربية والرياضيات. 12ـ تدريب 35 ألف معلم من معلمى الصف الثالث الابتدائى.

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