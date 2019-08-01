شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الخميس 1/8/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بالأخص مع ساعات العصر والمساء، مع بقائها أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يستمر حاراً بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، حيث تثير الغبار والاتربة في مناطق البادية والطرق الصحراوية.

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وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً

يتحوّل الطقس مع ساعات الليل المتأخرة إلى لطيف ورطب في عموم المناطق.

وتظهر السُحب المنخفضة في اجزاء من شمال ووسط المملكة مع ساعات الليل المتاخرة والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ولكن تبقى الأجواء حارة بشكل واضح في مختلف المناطق في ساعات النهار ، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة في كافة المناطق وتصبح الأجواء أكثر اعتدالاً خصوصاً في الجبال .الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.



