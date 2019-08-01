نقابة الصيادلة للتمريض: نُقدر دوركم.. ومحاولات شق الصف "فاشلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل نقابة الصيادلة، أن مجلس النقابة (الموضوع تحت الحراسة القضائية) يعرب عن كامل تقديره لكافة أعضاء المنظومة الطبية، إيمانًا بالدور الحيوى الذي يقوم به كل قطاع وكل فرد داخل هذه المنظومة دون تمييز لقطاع على الآخر.

وشدد مجلس النقابة في بيان اليوم، عن كامل تقديره لدور التمريض وأهميته الكبرى مع الفريق الطبى على قدم وساق واحترامه لهم ولممثليهم ونقابتهم الشقيقة ونقيبة التمريض وأعضاء مجلس النقابة.

وأكد وحدة صف أعضاء الفريق الطبى باعتبارهم جميعا شركاء متضامنين في أنبل مهنة وهي المساهمة في الخدمة الطبية للمريض المصرى.

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وأشار إلى أن أي محاولة لشق الصف تتستر خلف حسابات وهمية شخصية على صفحات التواصل الاجتماعى هي محاولة يائسة حكمت على نفسها بالفشل من لحظة ولادتها.

كانت نقابة التمريض، أدانت في بيان اليوم الأربعاء، ما نشره عدد من الصيادلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل إهانات لأطقم التمريض بمصر.

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