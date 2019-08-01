"تنسيقية الأحزاب": نموذج محاكاة الدولة المصرية يمهد لتمكينهم مستقبلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قال أحمد نصرالله عضو تنسيقيه شباب الأحزاب و السياسيين عن حزب الحرية المصرى، إن المؤتمر الوطني السابع للشباب يعد من أقوى المؤتمرات، لتضمنها نموذج محاكاة الدولة المصرية الذي تم إعداده في هذه الدورة باحترافية شديدة.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لتأهيل الشباب سواء السياسيين او التكنوقراط تمهيدا لتمكينهم في المستقبل القريب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي عناية قصوى للشباب المصري بمختلف فئاته منذ توليه المسؤلية.

وأضاف نصرالله، في تصريحات صحفية، أن اهتمام الرئيس بالتواصل والاستماع للشباب هي خطوة لم تكن ملموسة من قبل، وخاصة اهتمامه بكافة القضايا ومناقشتها وهو ما لمسناه خلال نموذج المحاكاة وإبدائه لعدة ملاحظات كان من شأنها إيضاح أسلوب اتخاذ القرار بالدولة المصرية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.

وأشار إلى أن التطرق لعدة أزمات و قرارات هامة اتخدتها الدولة مؤخرا بشفافية تامة ساهم في زيادة الوعي عند الشباب و إزالة أي لبس عند عموم المصريين، جاء ذلك بحضور كافة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي التي تواجدت بكامل تشكيلها بالإضافة لعدد كبير من المحافظين و كبار رجال الدولة مما ساهم إضفاء المزيد من الحيوية والجدية على الجلسة.