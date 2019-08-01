حزب الحرية يشكل فرق شبابية بالمحافظات لدعم "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

أكد محمد مهني عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وأمين شباب حزب الحرية المصري، تكليف أمانات شباب الحزب بتوفير فرق شباب تطوعية في المحافظات من شباب الحزب في استجابة سريعة لتوصية الرئيس السيسي بجعل مبادرة حياة كريمة مشروعًا قوميًا.

وأوضح مهنى، في تصريحات صحفية، أن أمانات المحافظات ستبدأ من اليوم الأول بعد نهاية المؤتمر الوطني السابع للشباب معاونة مسئولي مبادرة حياة كريمة في محافظاتهم عن طريق إعداد بيانات بالقرى الفقيرة والتي تحتاج مساعدة ورعاية سريعة ومتابعات ميدانية لما يتم على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجه مسئولي المبادرة وتقوم بتشجيع رجال الأعمال على المشاركة الجادة والفعالة في هذه المبادرة.

ولفت إلى أـن نواب الحزب في البرلمان سيساعدون الأجهزة التنفيذية لسرعه إنهاء الإجراءات وصرف المخصصات المطلوبة للمحافظات التي تتواجد بها القري المستهدفة حتى يكون التعاون من عدة جهات ويشمل نتائج دقيقة وصحيحة.

وتابع أمين شباب الحزب، أن مبادرة حياة كريمة تحظى بطابع إنساني حتى يعيش كل مصري في حياة تليق به ولا يحتاج إلى أحد، مشيرًا أن هذه المبادرة تخصنا جميعا فتعاون المصريين وتكاتفهم سيجعل كل مصري يحظى حقا بحياة كريمة.​