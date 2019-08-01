السيسي: المواطن تقبل الإجراءات الاقتصادية بوطنية كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاج السيسي، إن المواطن المصري تقبل الإجراءات الاقتصادية بوطنية كبيرة.

جاء ذلك في كلمته بحفل ختام المؤتمر الوطني السابع للشباب، والذي عقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الرئيس: "ثقتي المطلقة في عبقرية مصر يجعلني دائما أبحث عن الأمل والحلم"، متابعًا: "يزداد فخري كلما رأيت الشباب يتناقشون في حوار راقي مبني على العلم والدراسة".​