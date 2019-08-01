"التنفيذ فورًا".. 9 تكليفات من السيسي للحكومة في ختام مؤتمر الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:​

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من التكليفات للحكومة المصرية، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، اليوم الأربعاء.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

أولا: تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة من خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني.

ثانيا: تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل فورا تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.

ثالثا: قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من شبابنا خلال المؤتمر مع التأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين المصريين بتنفيذ هذا المشروع.

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رابعا: تكليف رئاسة مجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادر من حكومة نموذج المحاكاة على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني للشباب القادم.

خامسا: إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

سادسا: تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانوني المحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بهما إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم مع البدء الفوري في تأهيل وتدريب الشباب على العمل المحلي والسياسي وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري.

سابعا: تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية وبالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة للبدء في تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري.

ثامنا: تكليف الحكومة وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربي والإفريقي للتوسع في تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة.

تاسعا: تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة مؤسسات الدولة لإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.​