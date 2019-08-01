أخبار مصر | غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي الـ19 لأمراض وحساسية الصدر ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي الـ19 لأمراض وحساسية الصدر ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع لأمراض وحساسية الصدر، بقاعة مؤتمرات مركز بورسعيد الثقافي ويستمر يومين، وذلك بحضور أساتذة الصدر بالجامعات والقوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة، أبرزهم الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، الذي سيشارك في جلسة عدوى الرئتين، وسيتناول طرق التشخيص الحديث للدرن الرئوي.

ويعقد المؤتمر، بالمشاركة مع الجمعية المصرية لأمراض الصدرية برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والجمعية المصرية للحساسية والمناعة برئاسة الدكتور سمير خضر، ويرأس الموتمر الدكتور عصام السنوسي.

يشارك في هذا الموتمر خمسون أستاذا من كل جامعات مصر إلى جانب حشد كبير من استشاري وأخصائيي وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة المصرية في تخصصات امراض الصدر والباطنية والأطفال وطب الطوارئ والعناية المركزة والقلب والأشعة.

ويشارك ايضا في المؤتمر أساتذة من كافة الجامعات المصرية وجامعة ليفربول بانجلترا إلى جانب استشاريون، ويشمل ورش عمل في أحدث طرق التشخيص والعلاج ومناقشة مشاكل الجهاز التنفسي وعلاقته بالأجهزة الأخرى خاصة القلب والكبد والكلي والغدد الصماء ومشاكل أمراض الأطفال الصدرية وتوقف التنفس أثناء النوم.