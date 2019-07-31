شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. 3 مقار لتنسيق القبول بمدن جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سمير الأباصيري، مدير عام المدن الطلابية بجامعة الإسكندرية، فتح باب التنسيق الإلكترونى للقبول بالمدن الجامعية ابتداء من الخميس 1 أغسطس وحتى 19 سبتمبر المقبل للطلاب القدامى والجدد سواء التنسيق الإلكترونى أو الورقى.

وتقرر فتح باب التقديم الإلكتروني لكل فئات الطلاب اعتباراً من 1 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل، فيما تقرر أن يكون التقديم الورقي للطلاب القدامى اعتباراً من الإثنين 19 أغسطس وحتى الخميس 5 سبتمبر والتقديم الورقي للطلاب المستجدين (ثانوية عامة) اعتباراً من الأحد 8 سبتمبر المقبل وحتى 19 من نفس الشهر.

وأوضح «الأباصيرى» أنه تم تخصيص 3 مقرات للتقديم، حيث تم تخصيص مدينة سموحة للطلاب وفرعى سموحة والشاطبى للطالبات.

وأضاف «الأباصيرى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه سيتم تفعيل نظام «الكارنيه الباركود» حيث يشترط الدخول من البوابات الرئيسية للمدن الجامعية الخمسة بالكارنيه، فضلاً عن توفير خدمة حجز الوجبات للطلاب بنظام كارنيه الباركود أيضاً من خلال الدخول على الموقع الرسمى للمدن بدلأً من الكارنيهات الورقية، مشيرا إلى أنه تم تحديد الرسوم المعمول بها والمقررة من المجلس الأعلى للجامعات وهى 150 جنيهاً شهرياً للإقامة و200 جنيه للتغذية للطالب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 16 كاميرا مراقبة على بوابات مدينة الطلبة بسموحة كنواة لتعميم التجربة على باقى المدن الخمسة وذلك لضبط العمل داخلها.

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ولفت إلى أنه جرى تسليم 3750 مرتبة للطلاب وجارٍ استكمال الكمية لبقية الطلاب الـ7 آلاف.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنتين طبيتين إحداهما لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على الطلاب أصحاب الحالات المرضية مثل أمراض الفشل الكلوى والسرطان، والثانية لفحص أصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة لاستثنائهم من شروط القبول بالمدن، خاصة شرطى «التقدير للطلاب القدامى والمجموع للمستجدين».

وأوضح أنه يتم إجراء الكشف الطبى على الطلاب أصحاب تلك الحالات من خلال لجنة طبية برئاسة مدير عام الوحدات العلاجية بالجامعة وعضوية جميع التخصصات الطبية الأخرى ومن يثبت مرضه يتم استثنائه من شروط المجموع والتقدير للقبول بالمدن وذلك بعد موافقة نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب الدكتور هشام جابر.

وعن السعة الإجمالية للمدن قال إنه من المقرر استيعاب وتسكين 7 آلاف طالب وطالبة بمختلف مدن الجامعة الخمس بالإسكندرية وهى مدن «الشاطبى طالبات وسموحة طلبة وطالبات وسابا باشا طلبة وميرغم طلبة» .

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد دورات المياه وحمامات المدن وأعمال الصيانة وتغيير غلايات المياه الساخنة والخاصة بالحمامات وبدء أعمال تطوير المبنى القديم بالشاطبي طالبات من إحلال وتجديد وطلاء المبنى داخليا من دهان ونجارة وكهرباء وسباكة، كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد المبنى الجديد بالشاطبي طالبات ومدينة سابا باشا من دهانات وكهرباء ونجارة، أيضا سيبدأ العمل على إحلال وتجديد أحد المباني بسموحة طالبات.

بدوره قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة لا تزال الأقل في تحصيل المصروفات الدراسية، مشيرا إلى أن الجامعة أنهت خطة تطوير شاملة وصيانة لمبانى المدن الجامعية، وللطالب اختيار الإقامة بدون تغذية مقابل 150 جنيها أو الإقامة بالتغذية مقابل 350 جنيها، موضحاً أن تكلفة الإقامة للطالب بالمدينة الجامعية تصل إلى ما يزيد على 1300 جنيه تقوم الجامعة بتحمل هذا الفارق.