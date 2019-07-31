شكرا لقرائتكم خبر عن «المنتخب والخليج والإصلاح الاقتصادي».. أبرز تصريحات السيسي في آخر أيام مؤتمر الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، آخر أيام مؤتمر الشباب، بجلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية.

وقال السيسي: «يجب الحفاظ على استقرار المنطقة بعيدا عن الصراعات؛ خاصة في ظل تعرضها لاضطراب منذ 2011»، معلقاً: «ساعات ضميري كإنسان قبل ما أكون رئيس بيقولي لو حصل صراع هيكون تأثيره كبير على منطقة الشرق الأوسط».

وتابع السيسي: «على سبيل المثال لو تم استخدام عشرات الآلاف من الصواريخ من قبل حزب الله في لبنان ضد إسرائيل، سيكون رد الفعل ضخما وعنيفا جدا، وهو ما ينطبق أيضا على الميليشيات المتواجدة في سوريا»، مردفاً: «دول الصراع والولايات المتحدة لديها قدرات هائلة، وهو ما يكشف خطورة الصراعات على المنطقة».

وأضاف: «نسعى لإيجاد حلول لمشكلات المنطقة بعيدا عن العمل العسكري، مع الحفاظ على ثوابت الأمن القومي العربي والخليجي».

وقال السيسي: «كي نكون منصفين، يجب القول إن كافة قطاعات الدولة كانت بعافية خلال السنوات الماضية، وتحركنا في إطار خطة إصلاح شاملة»، مضيفاً: «وزارة الثقافة رصدت ما يتراوح بين 560 مليونا و600 مليون جنيه لخطة التثقيف التوعوي للشباب، وتطوير المسرح القومي، وإنشاء عدد من المسارح الجديدة».

وأضاف الرئيس السيسي: «نحتاج إلى جهود إضافية للتنسيق بين وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتعليم»، مردفاً: «ننشئ أكبر مدينة للثقافة والفنون بالعالم تضم مسارح وأوبرا ومتاحف وغيرها».

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وقال السيسي: «لم يحدث تطوير لمدة سنوات طويلة في العديد من القطاعات ومن بينها الإعلام، فأصبح لا يحقق الأهداف المرجوة»، مضيفا: «ما حدث في 2011 يعكس ما كنا نعانيه في كافة القطاعات».

وتابع: «إصلاح كافة القطاعات بما فيها الإعلام واجب، وهذا لا يسيء لأحد»، مردفاً: «الإعلام يكلفنا 6 مليارات جنيه، والمردود ما بين 2 و3 مليارات جنيه»، متسائلاً: «هل المحتوى الإعلامي هو ما نتمناه، الإعلام كان له تأثير كبير في الخمسينيات والستينيات، كان التليفزيون المصري مثلا يحقق عوائد عبر تسويق مسلسلاته في الدول العربية، ونرى أن هذه الدول تطورت الآن في هذا الشق، ونحن ما زلنا كمل نحن».

وأضاف: «تحركنا لإصلاح منظومة الإعلام بشقيها الاقتصادي والفني»، معلقاً: «نشجع الشباب ونمنح الفرصة لهم، وأتصور أن محتوى الإعلام سيكون أفضل خلال عامين أو ثلاثة»، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام لم تعد تقتصر على التليفزيون والراديو.

وتحدث السيسي حول تطوير الرياضة بمصر قائلاً: «الألعاب الفردية تحقق نجاحات، لكن لدينا مشكلة في لعبة كرة القدم، وجميعنا نعلم حالة عدم الاستقرار الذي شهدناه منذ سنوات، وأثر على حضور الجماهير بالملاعب». وتابع السيسي: «وزير الرياضة قال لي لن نتعاقد مع مدربين أجانب مرة أخرى، لمنح الفرصة للمدرب المصري»، مازحاً: «لازم ندي الفرصة لمدرب وطني.. النتيجة واحدة». وحول أسعار الوقود قال: «الموازنة أقرت 68 دولارا كسعر ثابت لبرميل الوقود، وتعاقدنا مع بنكين لتأمين وصول حجم معين من الوقود في إطار الرقم السابق»، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج والتجارة العالمية يتحكمان في سعر النفط.