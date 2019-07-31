شكرا لقرائتكم خبر عن منال خورشيد تكشف قصة كفاح ابنتها هديل ماجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المخرجة منال خورشيد، والدة هديل ماجد، إن ابنتها لها ظروف خاصة ولكن تعاملت معها بشكل طبيعي، وكأنها لا تعاني من أي مشاكل وعند التحاقها بالمدرسة عانت كثيرًا، بسبب الكتابة والقراءة.

وأضافت خورشيد، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة TeN، أن هديل تفوقت على نفسها ونجحت بالمدرسة بالتصميم والإرادة وحصلت على ليسانس الآداب.

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وأكدت والدة هديل في مداخلتها مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، أن هديل كانت مشكلتها في ضعف البصر وكانت تذاكر بعين واحدة، وحازت حبا كبيرا من أساتذتها في المدرسة والجامعة.

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: «لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم».

وأعقبت الجلسة الافتتاحية استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول التحول الرقمي، والتسويق الحكومي، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الإفريقي، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة، لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.