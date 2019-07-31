شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الدولة حققت اكتشافات كبرى في البحر المتوسط والدلتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة حققت اكتشافات كبرى في البحر المتوسط بالإضافة للعديد من الاكتشافات في الدلتا وهو ما يمثل تحولا استراتيجيًا كبيرًا.

وأضاف الرئيس في جلسة «اسأل الرئيس» خلال مؤتمر الشباب، أن «الدولة تجمع من الناس حوالي 800 مليون جنيه على خلفية جمع المخلفات، والوزير محمد شاكر رفض زيادة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء، وقالنا كفاية مش عايز أزود، وإحنا ديمقراطيين ومارضيناش نزود».

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وأوضح أن «الدولة تستطيع عمل منظومة قمامة جيدة في المدن الجديدة، ولكن نحتاج لـ10 مليارات جنيه لحل مشكلة القمامة منها 2 مليار في القاهرة فقط»، موضحًا أن «المخلفات صناعة في مصر وهناك مئات الآلاف يعملون في تلك المنظومة».

وتابع السيسي: «لدينا مشكلة في قطاع المحليات، وحريصون على عقد الانتخابات في أسرع وقت ممكن، التزاما بدستور 2014»، مؤكدا أن الانتخابات المحلية ستكون أول خطوة في الإصلاح لمجابهة الفوضى والفساد بشكل أقوى.

وأضاف السيسي: «عدلنا قانون المحاجر، كاستهداف للحصول على عوائد تتراوح ما بين 18 و20 مليار جنيه، لكن لم نحصل على 10% من هذا المبلغ»، مشيرا إلى أن تعديل القانون لم يكن فعالا بسبب الفساد والجهل.