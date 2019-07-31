شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن منتخب مصر: «لازم ندي الفرصة لمدرب وطني.. النتيجة واحدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية.
وتحدث السيسي حول تطوير الرياضة بمصر قائلاً: «الألعاب الفردية تحقق نجاحات، لكن لدينا مشكلة في لعبة كرة القدم، وجميعنا نعلم حالة عدم الاستقرار التي شهدناه منذ سنوات، وأثرت على حضور الجماهير بالملاعب».
وتابع السيسي: «وزير الرياضة قال لي لن نتعاقد مع مدربين أجانب مرة أخرى، لمنح الفرصة للمدرب المصري»، مازحاً: «لازم ندي الفرصة لمدرب وطني.. النتيجة واحدة».
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