شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن منتخب مصر: «لازم ندي الفرصة لمدرب وطني.. النتيجة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية.

وتحدث السيسي حول تطوير الرياضة بمصر قائلاً: «الألعاب الفردية تحقق نجاحات، لكن لدينا مشكلة في لعبة كرة القدم، وجميعنا نعلم حالة عدم الاستقرار التي شهدناه منذ سنوات، وأثرت على حضور الجماهير بالملاعب».

وتابع السيسي: «وزير الرياضة قال لي لن نتعاقد مع مدربين أجانب مرة أخرى، لمنح الفرصة للمدرب المصري»، مازحاً: «لازم ندي الفرصة لمدرب وطني.. النتيجة واحدة».