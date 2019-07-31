شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الرئيس السيسي عن ترسيم الحدود مع السعودية وقبرص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب 2019 إن الفترة الماضية شهدت اجتماعًا مع دول المتوسط، خاصةً في ظل الاكتشافات الكثيرة التي تمت داخل الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولة لديها منشآت على أعلى مستوى لمعالجة الغاز.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمؤتمر الشباب 2019 خلال فعاليات جلسة «اسأل الرئيس»، بالعاصمة الإدارية، أن الدولة المصرية عقب اكتشاف حقل ظهر خلال الفترة الماضية، جرى اكتشاف العديد من المناطق الأخرى ساعدت على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير.

وتابع الرئيس السيسى في مؤتمر الشباب 2019: «ترسيم الحدود الذي تم مع المملكة العربية السعودية، وقبرص وفّر لنا فرصة جديدة للاكتشافات» البتروليّة.