شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: كنا نستهدف عقد مؤتمر الشباب كل شهرين لكن الالتزامات منعتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية.

وقال السيسي «منذ 8 سنوات كنا نتعرض دائما لأزمات في أسعار البوتاجاز في فصل الشتاء»، مضيفًا: «أنشأنا مستودعات جديدة ومنذ هذا التوقيت لم تحدث مشكلات».

Advertisements

وحول أسعار الوقود قال: «الموازنة أقرت 68 دولارا كسعر ثابت لبرميل الوقود، وتعاقدنا مع بنكين لتأمين وصول حجم معين من الوقود في إطار الرقم السابق»، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج والتجارة العالمية يتحكمان في سعر النفط.

وتابع السيسي: «الدولة تتعامل مع الكثير من الموضوعات بعضها معلن، والأخرى غير معلنة بسبب الأمن القومي».

وأكد أنه كان من المقرر عقد مؤتمرات الشباب بشكل دوري كل شهرين أو ثلاثة، لكن التزامات الدولة، خاصة رئاستها للاتحاد الإفريقي، لم تمكنها من تنفيذ هذا الأمر، وأردف: «بعد انتهاء هذا العام سنتمكن من تحقيق معدلات أكثر من التي جرى تنفيذها».