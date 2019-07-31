شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: غدًا بدء صرف معاشات أغسطس.. والمحولة للبنوك الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر أغسطس اعتبارا من غد الخميس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي يوم الاثنين 5 أغسطس، في حين تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم 5 أغسطس بدلا من يوم 10 أغسطس لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحي المبارك.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم.