شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: غدًا بدء صرف معاشات أغسطس.. والمحولة للبنوك الاثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر أغسطس اعتبارا من غد الخميس لأصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أنه تقرر صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي يوم الاثنين 5 أغسطس، في حين تقرر تقديم صرف المعاشات المحولة على البنوك ليصبح يوم 5 أغسطس بدلا من يوم 10 أغسطس لتزامن موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحي المبارك.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر التضامن: غدًا بدء صرف معاشات أغسطس.. والمحولة للبنوك الاثنين المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.