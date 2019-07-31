شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للمصريين: مش لاقي وقت لافتتاح مشروعات تسعدكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تسير على المسار الصحيح. وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: «حققنا إنجازات غير مسبوقة والمطلوب ضخم جدا». وتابع الرئيس: «مش لاقي وقت لافتتاح مشروعات تسعدكم»، موضحا: «إحنا مش لاقيين وقت لافتتاح مشروعات هتسعد المصريين وتبين لهم إننا ماشيين بشكل جيد».

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