شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مناطق وسط وشرق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الأربعاء، عن قطع المياه عن مناطق وسط وشرق المحافظة، وذلك بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط 1000 مم.
وأفاد بيان صادر عن الشركة بأن الانقطاع سيؤثرعلى مناطق وسط وشرقي المدينة بداية من منطقة سيدي جابر وحتى منطقة بحري، وكذلك مناطق كرموز وغيط الغنب، ومحطة مصر، ومحرم بك.
وأضافت الشركة أنه ستتم عودة المياه إلى المناطق المتضررة وسط وشرق المدينة بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر في الخط.
ونوهت الشركة بأنه يمكن للمواطنين بتلك المناطق طلب سيارات مياه متنقلة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.
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