الارشيف / أخبار مصر

منتخب اليد الثالث على العالم في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة

0 نشر
محسن سميكة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد الثالث على العالم في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب، الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، تواجد المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وحقق المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد أداء ونتائج جيدة في بطولة العالم، واستطاع أن يحقق الفوز على منتخبات كبرى ويقصيها من البطولة.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم أبطال اليد على إنجازهم الكبير في بطولة كأس العالم.

منتخب مصر لكرة اليد شباب - صورة أرشيفية
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب اليد الثالث على العالم في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا