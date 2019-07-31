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شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد الثالث على العالم في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب، الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، تواجد المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم الأخيرة.
وحقق المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد أداء ونتائج جيدة في بطولة العالم، واستطاع أن يحقق الفوز على منتخبات كبرى ويقصيها من البطولة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم أبطال اليد على إنجازهم الكبير في بطولة كأس العالم.
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