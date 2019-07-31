شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة يفتتح مصنع تدوير مخلفات زراعية وحيوانية لشركة قها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عباس الشناواني، نائب وزير الزراعة، رئيس قطاعات الخدمة بوزارة الزراعة، الأربعاء، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والدكتور السيد الفيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والمهندسة أمل فوزي مجاهد، رئيس مجلس مدينة قها، والمهندس محمد مختار، مدير عام زراعة طوخ، مصنع إنتاج السماد العضوي لشركة قها للمشروعات البيئية.

وقالت إن المصنع يقوم بتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية ومقام على مساحة ٤.٥ فدان بزمام الحسانية، وبطاقة إنتاجية ٤٠٠ طن في اليوم، بتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه، وأشارت إلى أنه يقلل العناصر الكيمائية في المبيدات باستخدام السماد العضوي في الزراعات وتدوير المخلفات الحيوانية والنباتية، ويعد نقلة حضارية وصناعات صديقة للبيئة، ودعت لتزويد المنظومة بخط تدوير المخلفات العضوية والمنزلية.