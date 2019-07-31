شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يفتتح مؤتمر كهنة الخليج الرابع في وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات مؤتمر كهنة الكنائس القبطية الأرثوذكسية في منطقة الخليج العربي مساء الأربعاء.
ويعقد المؤتمر في مركز لوجوس البابوي بوادي النطرون، ويشارك فيه إلى جانب البابا الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والآباء الكهنة وزوجاتهم.
يذكر أن المؤتمر الذي يعد الرابع يقام في هذا التوقيت من كل عام، على مدار ثلاثة أيام.
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