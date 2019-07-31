شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الدليل التدريبي حول الإساءات الجنسية للأطفال والمراهقين لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت مؤسسة خريطة التحرش، بالتعاون مع المعهد الفرنسي بمصر، «الدليل التدريبي حول الإساءات الجنسية للأطفال والمراهقين/ات (ذوي/ غير ذوي إعاقة): نحو بيئة آمنة للأطفال»، كجزء من مشروع «إدماج وتعميم الوعي بالتحرش الجنسي».

وبحسب بيان، الأربعاء، جرى إطلاق الدليل في فعالية خاصة يوم الإثنين 29 يوليو 2019، بمقر المعهد الفرنسي بمصر وبكلمات افتتاحية من الأستاذة/ صوفي بومييه، نائب مستشار التعاون والعمل الثقافي بالمعهد الفرنسي بمصر، وإيناس حمدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة خريطة التحرش، والنائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب المصري.

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وذكرت إيناس حمدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة خريطة التحرش، أنه «على مدار ما يقرب من 9 سنوات، تعمل مؤسسة خريطة التحرش من أجل بناء مجتمع يضمن سلامة الجميع من الإساءات والعنف الجنسي. ومنذ عام 2018، اتبعت خريطة التحرش العديد من الخطوات في مسار عملها على الحد من الإساءات الجنسية ضد الأطفال. بداية من المشروع البحثي الخاص بشهادات عن العنف الجنسي ضد الأطفال، وصولًا إلى إنتاج دليل تدريبي حول الإساءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون/ات (ذوي/غير ذوي إعاقة)».

وقالت صوفي بومييه، نائب مستشار التعاون والعمل الثقافي بالمعهد الفرنسي بمصر، إن «المشروع يهدف إلى إعداد محتوى تدريبي للتوعية ومكافحة التحرش فيما يخص الأطفال ذوي وغير ذوي الإعاقة، وهو موضوع هام وخطير، ونحن سعداء بدعمه والمشاركة فيه» وأكدت «أن فرنسا لديها اهتمام واسع بهذا الموضوع، ووزارة الخارجية الفرنسية يوجد بها رقم خاص لمواجهته».

وأضافت إلى ذلك مي خالد، عضو مجلس أمناء مؤسسة خريطة التحرش، أنه «دليل لكل الفئات غير المتخصصة، ومتوافق مع البيئة والثقافة المصرية».

ويهدف الدليل التدريبي إلى توفير المادة المعرفية الخاصة بكيفية توعية وحماية الأطفال، والمراهقين/ات (ذوي/ غير ذوي إعاقة) من الإساءات الجنسية، وتقديم الدعم الأولي في حال تعرضهم لها، سواء من الناحية النفسية أو القانونية.