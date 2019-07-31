شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنيا» تعلن عن خطة لتعزيز قيم المواطنة ومواجهة التطرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة المنيا التعليمية، الأربعاء، عن إعداد خطة تعزيز قيم المواطنة ومواجهة التطرف، من خلال مجموعة من البرامج التوعوية، سيجري تنفيذها بقرية طهنا الجبل اعتبارا من يوم 17 أغسطس المقبل، وحتى يوم 22 من نفس الشهر.

وقال محمد أبو العيون، مدير إدارة المنيا التعليمية، إن البرامج تشمل لقاءات وندوات توعوية تحت عنوان «الانتماء والمواطنة وقبول الأخر»، وورش فنية وتشكيلية، ومسابقات بين أطفال القرية، ودورات رياضية، ومجموعة من القوافل الدينية والثقافية وأمسيات أدبية وشعرية وعمل استمارات بطاقات الرقم القومى للمواطنين بالمجان، وقوافل طبية بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة المنيا.

وأضاف أن تلك البرامج تشارك فيها مديريات التربية والتعليم والتضامن والثقافة والأوقاف والشباب والرياضة، والمجلس القومى للمرأة والمحافظة، وتأتى في إطار دور الدولة في مواجهة التطرف وتعزيز قيم المواطنة.