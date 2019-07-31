شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: رصدنا 600 مليون جنيه من أجل التثقيف والتوعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن كل قطاعات الدولة كانت تعانى خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في إطار خطة شاملة بما فيها الثقافة.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جلسة «اسأل الرئيس» خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية: «على سبيل المثال أن الثقافة رصدت حوالي 600 مليون جنيه لتطوير الأنشطة الثقافية ومنها تجديد المسرح القومي».
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