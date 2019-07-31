شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لا مشكلة لدى مصر في الغاز.. ومنتصف 2020 «عام الحساب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ترسيم الحدود مع السعودية وقبرص منح لمصر فرص اكتشافات أخرى في الغاز والنفط، مضيفا: «حققنا اكتشافات هائلة في الغاز بالدلتا خلال الفترة الماضية بعيدًا عن حقل ظهر».

وتابع في جلسة «اسأل الرئيس» خلال مؤتمر الشباب، أنه «ليس لدينا مشكلة في قطاع الغاز سواء الاكتفاء الذاتي أو الاستهلاك أو التصدير للخارج، ونتمنى تحقيق ذلك في البترول بالسنوات المقبلة، لأنه سيكون نقلة كبيرة لنا».

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وذكر أنه تم إصلاح قطاع الكهرباء داخل الدولة بتكلفة تقارب الـ600 مليار جنيه.

وذكر الرئيس السيسي أن منتصف العام القادم «2020» هو عام الحساب وتتم المساءلة على ما تم إنجازه من مشروعات في كل القطاعات.

وأشار إلى وجود مجموعة من الوزراء على قدر عال من الخبرة والكفاءة، يقدمون كافة ما لديهم من أجل إتقان العمل داخل الدولة.