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الرئيس السيسى يجيب عن أسئلة المواطنين بمؤتمر الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أسئلة المواطنين التى وردت خلال المؤتمر الوطنى السابع للشباب، والذى أقيمت فعالياته على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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