شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يجيب عن أسئلة المواطنين بمؤتمر الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أسئلة المواطنين التى وردت خلال المؤتمر الوطنى السابع للشباب، والذى أقيمت فعالياته على مدار يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة. Advertisements

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