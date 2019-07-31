شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة العيد بـ(تلفريك الجلالة) ونافذة على إفريقيا.. عنوان مجلة الأوقاف للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة الأوقاف، الطبعة الجديدة لمجلة الفردوس للأطفال لعددها لشهر ذو الحجة 1440هــ، والذى يحمل عنوان: فرحة العيد بـ(تلفريك الجلالة)، وتقرير عن سر السعادة، وموضوع تحت عنوان فكرة في كتاب وتضمن العدد قصص للأطفال بعنوان: خروف العيد وقصة الأضحية وليلة هروب كبشو.

كما أصدرت الوزارة، عددها الجديد لنفس الشهر من مجلة منبر الإسلام والذى تضمن موضوعات: الحج وتقوية الإيمان بالله .

رؤية فقهية عصرية لتيسير الحج دون إفراط أو تفريط ويوم عرفة، وشعيرة الأضحية ومقاصدها السامية، ومشروع صكوك الأضاحي بالأوقاف (شرعي – وطني – إنساني) ومكانة الأعياد في الإسلام ونافذة على أفريقيا ومن أعلام أفريقيا .

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