شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الكلمة أحيانًا أقوى من السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والأباء الكهنة وشعب الكنيسة.

قال البابا إن الكلمة أحيانا تكون أقوى من أى سلاح آخر، لافتا إلى أن الله يعمل على حفظ نفس الإنسان من الشهوات السيئة التى تتسبب فى متاعب للإنسان وأهمها محبة المال.

وقرأ قداسة البابا تواضروس الثاني المزمور الـ121 والذى يستخدم في صلوات الغروب "رفعت عينى إلى الجبال من حيث يأتى عونى"، لافتا إلى أن الله دائما يحفظ الإنسان طوال أيام حياته، وأن المزمور الـ121 ملئ بهذه المعانى التى تفسر وتوضح كيف أن الله يحمى الإنسان في مختلف مواقف الحياة.

وأضاف أن الله يحفظ الكون ويحفظ البشر وكل خليقته، بل أنه يحفظ الإنسان من حروب أعداء الخير، وهو دائما يحفظ الإنسان أيضا من هؤلاء الذين ينكرون وجوده لعلهم يوما يعودون إلى صوابهم.

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وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر لفرق الكشافة الذين قدموا الورود إلى قداسته بمناسبة تذكار رهبنته في دير الأنبا بيشوى.

وتحل اليوم ذكرى رهبنة قداسة البابا تواضروس الثاني الحادية والثلاثين ، حيث ترهبن في يوم الأحد الموافق 31 يوليو عام 1988 بدير الأنبا بيشوى، ورُسِمَ قِسّاً يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 1989.

وفي 4 نوفمبر 2012 تم اختياره عن طريق القرعة الهيكلية ليكون بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية رقم 118 خلفا لمثلث الرحمات المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117.