نشرة الحوادث المسائية.. محاولة قتل داخل محكمة وحبس صديقة شيرين سيف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

3 سيارات إطفاء تنقذ قاطني شقة بكرداسة من الموت

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، حريقا اندلع بشقة سكنية في كرداسة دون إصابات.

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"ماتوا في الخدمة".. تفاصيل مصرع أميني شرطة على طريق السويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، بينهم أميني شرطة، إثر حادت اصطدام سيارة ملاكي بسيارة شرطة متوقفة بقوة تأمين تمركز أمن بطريق السويس، تجاه مدينتي، قبل الدائري الاوسطي.

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أخذًا بالثأر.. إحباط محاولة قتل متهم داخل محكمة القاهرة الجديدة

أحبطت قوات تأمين محكمة القاهرة الجديدة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، محاولة قتل أحد المتهمين أخذا بالثأر، وتمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية، والمعينة بخدمة تأمين المحكمة من ضبط (مزارع-مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن (سكين).

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طلقة في الرأس وجثة داخل سيارة.. لغز مقتل مقاول أمام جامعة القاهرة

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها، لضبط المتهمين بقتل مقاول عُثر عليه داخل سيارته بمحيط جامعة القاهرة.

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تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية " أحداث الموسكي" لـ 26 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلامياً بـ " أحداث الموسكي"، لجلسة 26 أغسطس؛ لتعذر احضار المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.

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تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" لـ26 أغسطس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة،جلسة اعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 26 أغسطس؛ لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعي أمنية.

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تجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر بتهمة سرقة مجوهرات من شقتها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة مجوهرات من شقة الفنانة.

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ضرب حتى الموت.. التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها بأوسيم

تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في اتهام مهندس زراعي بضرب زوجته حتى الموت بمركز أوسيم.

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حُكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعون على لائحة الزمالك

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستشكال المقدم من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتماد نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي والصادر بها أحكام من المحكمة الإدارية العليا.

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القضاء الإداري يلغي قرار وزير العدل المتضمن تنظيم رؤية الطفل

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 فيما تضمنه من تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل" وما أغفله من سلطة القاضي من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية.

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