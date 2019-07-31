السيسي: كرة القدم أصبحت صناعة.. واستفدنا من تنظيم الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال بشأن أفضل طريقة لتطوير الرياضة المصرية فنيا وحصد البطولات في ظل توفير الدولة للبنية الأساسية ونجاح تنظيم الدولة لكأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بجلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي، إن الألعاب الفردية مقارنة بالألعاب الجماعية مثل كرة القدم تحديدا تسير بشكل مناسب، مضيفا أن كرة القدم هي اللعبة الموجودة في مصر، وأنه خلال عام 2011 كان هناك حالة من عدم الاستقرار ورأيتم ما حدث في الملاعب خلال هذه الفترة وتأثيراته على حضور الجماهير من عدمه، فالكرة ليست هوايات وإنما هي صناعة ، والدول التي حققت نجاحا كبيرا كانت عن طريق الآليات وباستثمارات هذه الصناعة، واستفادت منها الكثير.

ونوه إلى أن مصر استفادت بشكل كبير من تجربة تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لأنه كان أمرا أكثر من رائع، موجها الشكر للقائمين على التنظيم علاوة على الجماهير المصرية، مضيفا أننا استحدثنا أنظمة لتنظيم البطولات مثل تذكرتي ونظم تأمين الاستاد، مؤكدا أن فرصة عودة الجماهير بشكل منضبط للمباريات أصبح أكثر يسرا عما كان، والأمر متروك لوزارة الشباب والأجهزة الأمنية في تحديد الوقت المناسب لعودة الجماهير في الملاعب.

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واستطرد: قمنا بجهد أمني كبير في التأمين للملاعب التي أقيمت عليها المباريات، فضلا عن منظومة أمنية وقدرة تكنولوجية دعمت الموقف الأمني.

وتابع الرئيس السيسي ممازحا الحضور: هل سنستقدم مدربين من خارج مصر أم لا؟، وأجاب لا.. مشيرا إلى أن وزير الشباب أكد أنه لن يتم الاستعانة مجددا بمدربين أجانب لكرة القدم، متسائلا:" لماذا لا يكون لدينا ثقة في المدربين المصريين؟؛ لا بد أن نعطي الفرصة للمدربين المصريين لكرة القدم لتدريب المنتخب، مشددا على أن الجدية في أي موضوع وعدم المجاملة، فضلا عن الانتقاء يعد سببا في النجاح في أي عمل كان.

وحول الاهتمام بدوريات المدارس والجامعات واكتشاف المواهب في كافة المحافظات، قال السيسي، هذا صحيح وهناك أنشطة متواجدة الآن وصلت أن تكون بالجدية والجدارة أن تصبح آلية أخرى.