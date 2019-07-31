السيسي يعلق على كثافة الفصول بالمدارس: بنحاول نعمل على قد قدراتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة في حاجة لبناء 255 ألف فصل مدرسي لتغطية الكثافة الموجودة بالمدارس بتكلفة 125 مليار جنيه.

وأضاف خلال جلسة "اسأل الرئيس"، باليوم الثاني لمؤتمر السابع للشباب، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية، "أنا عارف بس أنا مش قادر، ودي إشكالية مصر، عارف مطلوب مننا إصلاح لحال العاملين في التعليم والصحة، علشان توفرلهم الظروف اللي تمكنهم من الانطلاق، وإحنا عندنا مدارس مطلوب رفع كفاءتها، أكثر من 55 ألف مدرسة، تفكتر رفع كفاءة المدارس دي علشان ترجع لمستوى لائق، تفتكر الرقم كام، النهاردة؟".

وتابع: "أي مدرسة لو اتكلفت رقم معين، المفروض تحط له صيانة سنوية من قيمة المنشأ نفسه، طيب هجيبهم منين؟، لو واحد عدى على مدرسة وشايف شكلها مش كويس، هيقول هي الحكومة بتعمل ايه؟، ده وعي خاطئ عن حجم المشكلة، الدولة بتحاول تعمل على مستوى قدراتها وإمكانياتها".

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وتابع" علشان نعمل جامعات كويسة تليق بمصر، بقالنا خمس سنين في موضوع التوأمة، وهو عدم الترخيص لأي جامعة إلا لو عملت توأمة مع جامعات ذات جودة عالية، في رسالة ما بتوصلش".

وقال: "بقول للإعلاميين: روحوا شوفوا الجامعة المصرية اليابانية وجامعة زويل والملك سالمان ومدينتي العلمين والجلالة وغيره، بنتكلم في استثمارات كإنشاء بس بعشرات المليارات من الجنيهات، طيب التشغيل بقى؟، ابتدينا نعمل بنوك للاختبارات علشان تحيد العامل البشري، وبدأنا بكليات الطب، وبدأنا بتحويل الاختبارات بشكل مميكن، لغاية دلوقتي ما قدرناش ننفذها".

وأضاف: "عاوز أقول في التعليم العالي بنتحرك كويٍس، ولكن لو كانت الأمور بتتحل بسهولة، ما افتكرش كانت الدول كلها بقت في الوضع اللي هي فيه، عاوزين يا مصريين تبقوا مع دول آه، لازم يبقى فيه جهد ومثابرة ونكران ذات كبير أوي".