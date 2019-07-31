محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
انطلقت منذ قليل، الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كانت وقائع جلسة "اسأل الرئيس"، انتهت قبل قليل، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي أجاب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يشهد فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب (بث مباشر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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