"فرصة لينا".. السيسي يتحدث عن ترسيم الحدود مع قبرص والسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمجال الغاز الطبيعي والبترول.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، اليوم الأربعاء: "كنا عاملين اجتماع مع دول منتدى شرق المتوسط اللي قولنا إن مقره مصر، ويعكس المكانة اللي مصر حققتها في المتوسط نتيجة اكتشافات الغاز، ثم الإمكانيات الكبيرة اللي هي المنشآت التي تتعامل مع الغاز، سواء معالجة أو تسييل للغاز في مصر، وأتيح لنا أن نقوم بهذا الدور بالتعاون مع جدول شرق التوسط".

وواصل الرئيس: "قولنا إن إحنا بنجتمع ونتكلم علشان نستفيد من قدراتنا مع بعضنا، ما لدينا ممكن يكون فرصة لآخرين ليس لديهم، وبعد اكتشاف حقل ظهر حققنا حجم اكتشافات كبير مش بنفس مستوى ظهر، الاكتشافات دي حققت الاكتفاء الذاتي لينا، كل مطالب الصناعة واستخدامات الغاز اتوفرت وأصبح لدينا فائض ممكن نصدره".

وأوضح أن ترسيم الحدود مع قبرص، كان فرصة لمصر: "كما أن ترسيم الحدود مع السعودية بيوفر لنا فرصة تانية لا شك، المناطق اللي ممكن تنقب فيها بقت متاحة، وبالتالي فرص إنك تجد حقول واكتشافات أخرى تضيف إلى رصيدك بالتعاون مع دول المنتدى لتعظيم ما لدينا، أنا بتمنى دايمًا من ربنا سبحانه وتعالى ومع زمايلي في الوزارة وقطاع البترول، محتاجين نجتهد أوي بحيث نقدر يبقى لينا إنتاج يساهم كموارد تساعد معانا في ظروفنا، ماشيين بشكل جيد جدًا سواء بترول أو غاز، معندناش مشكلة في الغاز، ونتمنى نحقق ده في البترول خلال الفترة القادمة هيبقى نقلة كبيرة جدًا لينا".