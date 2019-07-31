السيسي: "السنة الجاية هنجد نقلة معتبرة في قطاع النقل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قطاع النقل والمواصلات مهم جدًا يعد محل اهتمام كبير من جانب الدولة المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، اليوم الأربعاء: "القطاع ده مهم جدًا كان محل اهتمام من أول يوم، سكك حديد وموانئ وطرق، حجم الطرق ده جزء من تسهيل حركة النقل في مصر، طيب السكة الحديد محتاجة كام ومترو الأنفاق كام، بنتكلم على مئات المليارات مش عشرات المليارات".

وتابع السيسي: "إحنا بردوا السنة الجاية واللي بعدها هنجد نقلة معتبرة في هذا القطاع بكل ما تعنيه الكلمة، السكة الحديد سواء كان فيما يتعلق بكهربة السكة أو المعدات الجديدة أتصور خلال العام المقبل وبعده تجدوا في النقل أحسن بكتير من اللي إحنا موجودين فيه".

وانتهت منذ قليل وقائع جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي يجيب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.