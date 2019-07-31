محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمر الشباب منصة للتواصل مع المصريين والشباب بشكل كبير. وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" في إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب، اليوم الأربعاء: "كنا حريصين على أن نعقد مؤتمرا مثل هذا المؤتمر كل شهرين لـ 3 شهور على الأقل، ولكن بسبب الالتزامات وبخاصة في 2019 حجم الأنشطة المسئولة عنها الدولة بما فيها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لم تجعلنا نقوم بذلك طبقا لما هو مخطط".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس: مؤتمر الشباب منصة للتواصل مع كل المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.