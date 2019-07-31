السيسي في رسالة للشعب: "كل ما تشتكوا اشتغلوا أكتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، في ختام جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطني السابع للشباب اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس: "دي مش رسالة أمل ورفع معنويات وكده، يعني حجم العمل والإنجاز اللي بيتم في الدولة بالظروف اللي إحنا فيها، كنا فين ورايحين فين، المسار اللي إحنا متحركين فيه حققنا فيه كعدد سنين إنجاز غير مسبوق ومش بقوله علشان أنا موجود هنا، لأ والله، المطلوب ضخم جدًا واللي عمل ده مش أنا ولا الحكومة بس، ده بينا كلنا".

وأضاف الرئيس السيسي: "كل ما تلاقوا نفسكنم بتشتكوا ومش عاجبكم حاجة اشتغلوا أكتر، وكل ما حد يتآمر عليكم متضيعوش وقت معاه، ضيعوا وقت مع العمل والجهد، أن معاكم وعايزكم جنبي".

وانتهت منذ قليل وقائع جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، والتي أجاب فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤلات الشباب التي تلقتها مبادرة "اسأل الرئيس" قبل أيام من انطلاق المؤتمر.