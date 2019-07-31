أخبار مصر | أمين الاتصال السياسي بـ"الحرية": نمتلك رئيس بدرجة إنسان يحمل هموم المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الاتصال السياسي بـ"الحرية": نمتلك رئيس بدرجة إنسان يحمل هموم المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، وعضو تنسيقية شباب الاحزاب، بالجهود المبذولة في تنظيم مؤتمر الشباب الوطني السابع المنعقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وإخراج نموذج راقي امام العالم في لغة الحوار والنقاش وتبادل الاراء.

كما أثنى سيد، في تصريحات صحفية، بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من لمحات انسانية في اليوم الأول للمؤتمر، مؤكدًا أننا نملك رئيس بدرجة انسان يحمل هموم المواطنين ومشكلاتهم وطموحاتهم على عاتقه ويريد النهوض بمصر إلى أعلى المستويات لتعود لريادتها ومكانتها المعهودة كما كانت على مر العصور السابقة، مُشيرًا إلى أن نموذج محاكاة الدولة المصرية كان نموذج رائع في التشاور والتحاور مع الرئيس وكيفية وجود نقاط التقاء بين الحكومة والخبرات ومقترحات الشباب وطموحاتهم وما يرونه فى مستقبل أفضل

وأضاف سيد، أن الشباب هذا الجيل محظوظ بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وانه يستمع جيدا ويناقش ويوضح، يتحدث عن الازمات بكل شفافية ويوضح التحديات ويصارح المواطنين عن ما تقوم به الدولة من اجل الاصلاح الاقتصادي والدور الرائد الذي تقوم به مصر في المنطقة.

وأوضح عضو التنسيقية، أن الشباب ايضًا أكد اثناء الطرح المقدم بنموذج المحاكاة اننا لدينا كوادر شبابية عظيمة، قادرة على البناء والعمل والتخطيط وقيادة المستقبل بشكل متطور به خطط وملامح ورؤى نسعى لتحقيقها من اليوم وحتى الاجيال القادمة، حيث أن اعضاء التنسيقية الذين شاركوا بالمؤتمر قدمو صورة مشرفة بنموذج محاكاة الدولة المصرية.