أخبار مصر | 'تدريب الصحفيين' تنجح في تنظيم 17 ورشة في أقل من أسبوعين.. ودورات متخصصة جديدة بعد عيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'تدريب الصحفيين' تنجح في تنظيم 17 ورشة في أقل من أسبوعين.. ودورات متخصصة جديدة بعد عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة التدريب، إن اللجنة استطاعت في أقل من أسبوعين الإعلان عن 17 ورشة تدريبية للزملاء في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية، ومهارات الإنفوجرافك، والإعداد التليفزيوني، وكتابة السيناريو؛ وذلك بهدف تطوير الأداء المهني للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة والمحررين تحت التمرين.

وقال "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية، إن نخبة متميزة من كبار الكُتاب والمتخصصين في هذا مجال، يقومون بتدريب الزملاء، معظمهم معتمد بالاتحاد الدولي للصحفيين، والمؤسسات الإعلامية الدولية.

وأضاف وكيل أول النقابة، أنه عقب أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، ستعلن اللجنة عن دورات تدريبية جديدة بمركز التدريب بالنقابة، بالإضافة إلى عقد دورات للزملاء الصحفيين في جميع المحافظات في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية، ومهارات الإنفوجرافك، والإعداد التليفزيوني، وكتابة السيناريو.

وأكد أن اللجنة قامت بالتنسيق مع الزملاء الصحفيين بمجالس إدارات الروابط المعتمدة لدى النقابة، لعقد دورات تدريبية متخصصة للزملاء الأعضاء، منها رابطة النُقاد الرياضيين، ورابطة المحررين البرلمانيين، ورابطة المحررين الفنيين، لافتًا إلى أنه جاري التنسيق مع بقية الروابط لتنظيم دورات متخصصة.