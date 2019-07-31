أخبار مصر | الزناتي: انتهاء قرعة الصحفيين لاختيار أصحاب تأشيرات الحج الإضافية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: انتهاء قرعة الصحفيين لاختيار أصحاب تأشيرات الحج الإضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، ورئيس لجنة الحج والعمرة، بإجراء قرعة لـ ٤٠ تأشيرة للحج؛ استكمالاً لعدد التأشيرات الفردية التي حصلت عليها النقابة لهذا العام، لتصل إلى ١٠٠ تأشيرة للزملاء الراغبين في الحصول عليها.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إنه تم اختيار أصحاب التأشيرات الجديدة، وذلك بترتيب الفائزين بالقرعة الأولى التي لم يتم اختيار سوى ٦٠ فقط، منهم في المرحلة الأةلى، وتم إجراء قرعة اليوم على ما تبقى من التأشيرات بين الزملاء الذين كانوا قد تقدموا في نفس القرعة ولم يحالفهم الفوز بها، مؤكدًا أنه تم اختيار ٤٠ زميل وزميلة أساسيين، ومثلهم احتياطيين، وبدأ التواصل مع الزملاء، وستقوم النقابة لضيق الوقت بسرعة إنهاء الإجراءات التأشيرات الجديدة.