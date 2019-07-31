أخبار مصر | التضامن: حالة وفاة واحدة بين صفوف الحجاج بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: حالة وفاة واحدة بين صفوف الحجاج بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، عن وفاة أول حالة من حجاج الجمعيات الأهلية من محافظة الدقهلية "علاء الدين جاد الغرباوي" وذلك بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية، لافتا إلي أن جميع أحوال الحجاج مطمئنة ويوجد 3 حالات مرضية في المستشفيات السعودية من حجاج الجمعيات يعانون من مشاكل مرضية ويتلقون العلاج.

وأضاف أيمن عبد الموجود، في بيان له، أنه تم تشكيل العديد من اللجان لمتابعة أحوال الحجاج منها لجنة مطار جدة لاستقبال الحجاج وتسكينهم والاطمئنان علي أحوالهم وأن عدد الحجاج الذين وصلوا الى الأراضي الحجازية، وانه تم ميكنة منظومة الحج لإصدار تأشيرات إلكترونية مما قلل من انتظار حجاج الجمعيات في المطارات وكذلك تقليل الجهد والوقت والنفقات لجميع الحجاج.