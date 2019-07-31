أخبار مصر | مصدر بوزارة الطيران يكشف تفاصيل قرار "رسوم المغادرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بوزارة الطيران يكشف تفاصيل قرار "رسوم المغادرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مسؤول بوزارة الطيران المدني، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة رسوم المغادرة والتي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر علي الطيران المنتظم أو العارض علي الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية من ٢٠ دولار إلي ٢٥ دولار أي بزياده قدرها ٥ دولار.

وصرح المصدر، أن هذا القرار قد تم الإعلان عنه مسبقا منذ عدة أشهر وهو يخص المطارات الداخلية فقط ولا يطبق على مطار القاهرة حيث أنه مطبق بالفعل بالمطار منذ عام ٢٠١٤، وأن الزيادة التى تم إقرارها من خلال اللجنة العليا للتسعير وبالتنسيق مع وزارة السياحة، كما تم عقد اجتماع مع شركات الطيران فى منتصف شهر يوليو الحالى وتم الاتفاق معهم على الزيادة المطروحة والتى سيتم تطبيقها اعتبارا من الجدول الشتوى الجديد أي فى منتصف شهر نوفمبر القادم .

وبناء عليه فقد قامت وزارة الطيران المدنى بنشر هذا القرار بجريدة الوقائع الرسمية المصرية قبل تطبيق القرار ب٤ أشهر وفقا للنظام المعمول به عالميا.

وأكد المصدر أنه لن يتم تحصيل هذه الرسوم من الراكب كما هو مشاع، إنما سيتم تحصيله من شركات الطيران كما هو متبع الآن.