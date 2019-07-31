شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مجلس الشيوخ للخبرات.. و«النواب» والمحليات للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تساؤل من أحد المواطنين: «هل سيكون هناك نسبة من الشباب سيتم تعيينها في مجلس الشيوخ؟» بأن مجلس الشيوخ عمله الأساسي هو ضم أصحاب الخبرات المتراكمة.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة «اسأل الرئيس» خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية: «فى الأصل وظيفة مجلس الشيوخ المشاركة ودعم النقاش من خلال خبرات كبيرة للغاية في الغالب لم تكن متوفرة في الشباب في هذه المرحلة».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي أن البرلمان والمحليات متواجدة ومتاحة للشباب.